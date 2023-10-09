В Израиле на месте проведения музыкального фестиваля нашли 260 погибших

Тела нашли в кибуце Реим, расположенном на юге страны

Фото: unsplash.com

На юге Израиля в кибуце Реим нашли 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party после массированной ракетной атаки ХАМАС, сообщает ТАСС.

“Радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти”, – отмечает издание со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Также есть сведения, что ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 10 девушек с фестиваля. В списке находилась россиянка Елизавета Прудникова, однако она опровергла информацию о своем похищении.

Российское посольство в Израиле проверяет информацию о возможном похищении россиянок ХАМАС. Однако подтверждения гражданства РФ у вывезенных женщин нет.

Накануне движение ХАМАС осуществило массированную ракетную атаку (по разным оценкам выпущено от 3 до 5 тысяч ракет) по Израилю и захватило некоторые районы на юге страны. В ответ израильские военные приступили к операции “Железные мечи”, направленной на подавлении действий ХАМАС.

Источник