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В Киеве началась паника: “ВАГНЕР” рассекретили под Бахмутом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Штурмовики ЧВК “Вагнер” возвращаются в зону СВО. Об этом пишет Царьград. Американская пресса сообщает – бойцы “Вагнера” замечены на позициях близ Бахмута. В ВСУ утверждают, что под новым командованием “музыканты” снова в строю. Пишут Русские Онлайн.

Об этом рассказывает телеканал CNN, выпустивший материал под грифом “Эксклюзив”. В нём американские журналисты ссылаются на рассказы боевика ВСУ с позывным “Грув”, который рассказывает о боях, идущих сейчас близ Бахмута. “Грув” утверждает, что на позициях возле города замечены “музыканты”. Да, “Вагнер” тоже здесь. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда, – цитирует телеканал слова боевика. Он полагает, что таким образом армия России якобы пытается компенсировать нехватку личного состава на Бахмутском направлении.

О том, что штурмовики ЧВК “Вагнер” возвращаются в зону СВО, ранее сообщал ряд источников. По их данным, легендарные бойцы уже прибыли на левый берег Херсонской области под эгидой Росгвардии, которой скоро будет разрешено иметь свои добровольческие формирования. Ряд источников подтверждают, что группы ЧВК “Вагнер” в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны – информация под грифом “Секретно”, – сообщал в своём телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Фото: Русские Онлайн

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