04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

В Кремле оценили идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дмитрий Песков заявил, что такие обсуждения невозможны

Фото: t.me/margaritasimonyan

В Кремле оценили идею главного редактора RT Маргариты Симоньян устроить термоядерный взрыв над Сибирью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие дискуссии невозможны.

Песков отметил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, а также добавил, что Симоньян не работает в органах власти, а значит, ее позиция не отражает официальной позиции Москвы.

Ранее Симоньян предложила взорвать над Сибирью термоядерную бомбу и заявила, что из-за этого не будет страшных последствий. 

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости