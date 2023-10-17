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В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Силуанов отметил, что коснуться они могут и НДФЛ

Фото: unsplash.com

Минфин РФ допускает возможность обсуждения изменения ставок базовых налогов, в том числе и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр Антон Силуанов.

Во время выступления в Госдуме он отметил, что обсуждение изменения ставок НДФЛ возможно уже в следующем бюджетном цикле.

“Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять”, – подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян. При этом в 2023 году от налога будут освобождены доходы с процентов по вкладам до 130 тысяч рублей.

новости Локтевский

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