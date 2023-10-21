В Москве на выставке покажут, чем гордится Алтайский край последние 100 лет

В список для гордости попали 19 проектов

Фото: vdnh.ru

В Москве 4 ноября на ВДНХ откроется выставка “Россия”, где регионы представят лучшие достижения за последние 100 лет. Участником форума станет и Алтайский край, сообщается на сайте проекта.

Участниками форума станут 19 проектов, которыми гордится регион. Это Краевая клиническая больница, перинатальный центр “Дар”, центр реабилитации “Территория здоровья”, Алтайский театр кукол “Сказка”, туркомплексы “Бирюзовая Катунь” и “Белокуриха горная”, Алтайская академия гостеприимства, кожевенный завод РК “Алтай”, компания – производитель лекарств и БАДов “Эвалар”, гребной канал в Барнауле, концертный зал “Сибирь”, предприятие “Алтайвагон”, производитель авиационных шин “ЯШЗ Авиа”, футбольная школа Алексея Смертина, заводы-производители паровых котлов.

Только предприятиями и проектами “список гордости” не ограничился. В него также попал наукоград Бийск, культурная жизнь региона и фестиваль “Цветение маральника”.

На выставке представят один проект, набравший больше всего голосов (проголосовать можно на сайте проекта “Россия – страна достижений”). И пока лидирует Краевая клиническая больница, набравшая 3,5 тысячи голосов. На втором месте – перинатальный центр “Дар” (1,8 тысячи голосов) и Центр реабилитации “Территория здоровья” (1,7 тысячи голосов).

“Краевая клиническая больница – это самое большое и современное медицинское учреждение в Алтайском крае. Больница обладает уникальными отделениями. Например, лаборатория патологии гемостаза. Это первая лаборатория гемостаза в Сибири, где применяют уникальные методики, которые используются только здесь. За консультацией в больницу обращаются со всех регионов России. А хирургическое отделение по пересадке органов – единственное в крае. Также в больнице находится специальное отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации”, – говорится на сайте проекта.

Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. Ее участниками станут 89 регионов, а также корпорации, общественные организации, органы власти.

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