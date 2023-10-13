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В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
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В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
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В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ

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В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В центре Москвы – в служебной квартире, было найдено тело полномочного министра Посольства Эквадора. Пишет Царьград.

Источники Baza сообщили о смерти полномочного министра Посольства Эквадора в России. Умер мужчина в московской квартире. Предварительно сообщается, что на связь дипломат перестал выходить вечером 10 октября. Спустя день коллеги сами приехали в квартиру и поняли, что случилась беда. 

Смерть, как уточняется в сообщении, не криминальная. Предполагается, что у дипломата случился сердечный приступ. 

Расследование по факту продолжается. 

Фото: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Горняк22

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