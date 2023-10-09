В Москве убили бывшего клавишника группы “Руки вверх!”

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Москве убили бывшего клавишника “Руки вверх” Владимира Капырина, сообщает телеграм-канал SHOT. Музыканту было 36 лет.

Тело с пробитой головой, по данным канала, первым в квартире в Кунцево нашел его отец. Владимир «лежал в луже крови с пробитой головой, на теле были многочисленные побои». Отец рассказал, что у сына был серьезный конфликт с «какими-то неизвестными людьми, от которых ему поступали угрозы».

Из квартиры Капырина пропали деньги и его айфон.

Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября, его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.

Владимир Капырин — джазовый пианист. Он несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии “Руки вверх!”. Музыкант также сотрудничал с Трофимом, квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой “Харизма”. Пишет МК.

ФОТО: СОЦСЕТИ

Автор: vizitka01

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