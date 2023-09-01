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В Москве экстренно госпитализировали депутата Госдумы Сергея Сокола

ГОРНЯК2201 mins

Политик находится в реанимации московского госпиталя имени Вишневского, медики собрали врачебную комиссию

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутата Госдумы Сергея Сокола, кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу “Единой России”. 

Как сообщает ТАСС, врачи диагностировали у него обострение после перенесенного в июле перитонита. Сейчас он находится в реанимации. 

В четверг, 31 августа, Сокол работал в Москве. Он рассказал, что провел встречу с зампредом правительства РФ и представителями кабмина. Там Сокол представил стратегию развития республики до 2035 года. 

По словам источника, вечером ему резко стало плохо. Сейчас он находится в реанимации московского госпиталя имени Вишневского, медики собрали врачебную комиссию. 

Напомним, что в июле его госпитализировали в горбольницу Абакана — там ему провели операцию. Около недели он провел в реанимации. 1 августа его выписали.

Сокол является кандидатом на выборах главы республики Хакасия. Он является основным конкурентом действующего главы, члена КПРФ Валентина Коновалова. Политик выдвинулся от партии “Единая Россия”.

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