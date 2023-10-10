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В мэрии Барнаула рассказали, какие дороги починят на этой неделе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Работы проходят на нескольких участках

Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожники “Автодорстроя” продолжают ремонтировать дороги. На текущей неделе работы проведут на нескольких участках, сообщили в мэрии.

В частности, рабочие выполнят устройство посадочной площадки и подхода к пешеходному переходу на улице Мамонтова и сделают еще несколько подходов к пешеходным переходам на Павловском тракте, улицах Попова, Матросова, Рождественская и др.

Кроме того, в планах оборудовать искусственные неровности на Антона Петрова и Дальней, починить участок дороги на проспекте Ленина (от улицы Димитрова до площади Октября) и продолжить устройство пешеходных мостиков на пересечении ул. Гоголя и пер. Революционного.

Горняк22

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