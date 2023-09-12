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В Петербурге женщина отрубила ребенку палец дверью кабинки туалета

ГОРНЯК2201 mins

Врачи восстановили конечность, но приживется ли она, пока неясно

Фото: amic.ru

В Санкт-Петербурге женщина отрубила пятилетнему мальчику палец дверью кабинки туалета, родители написали заявление в полицию, сообщает телеграм-канал “Газеты.ру”.

10 сентября ребенок с семьей находился в строительном гипермаркете и захотел в туалет. Родители привели его в уборную для инвалидов, так как другие были заняты. Мальчик поторопился зайти в одну из кабинок, но внутри оказалась женщина, которая со всей силы захлопнула дверь. 

“В результате ребенку оторвало часть пальца”, – отмечает издание.

Мальчика доставили в Педиатрический медуниверситет, где хирурги восстановили конечность. Однако приживется ли она, станет ясно только в ближайшие дни.

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