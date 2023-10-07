В Подмосковье эвакуировали фитнес-центр из-за “заминированного” автомобиля

Саперы работали на месте несколько часов и, по словам очевидцев, изъяли некий предмет

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В подмосковных Люберцах силовики проверяли “заминированную” машину. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, она находилась возле фитнес-центра, который пришлось эвакуировать.

“Машину проверили – угроза не подтверждена”, — заявил собеседник агентства. Как сообщает Telegram-канал SHOT, “заминированной” оказалась Audi. Саперы работали на месте несколько часов и, по словам очевидцев, изъяли некий предмет. Район вокруг территории некоторое время был оцеплен.

Telegram-канал Baza также утверждает, что в один момент в районе автомобиля прогремел громкий хлопок. Что это было — не уточняется.

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