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В России захотели взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По мнению ученого Виктора Данилова-Данильяна, мера позволит снизить турпоток и сохранить озеро

Фото: unsplash.com

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян призвал взимать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал. Его слова приводит “Прайм”.

Ученый отметил, что Байкал стал популярным туристическим местом и в ближайшие годы ожидается заметный рост числа путешественников. Только в 2023 году сюда приехало три миллиона неорганизованных туристов, в то время как пропускная способность этого места минимум в 10 раз ниже реального потока “диких” туристов.

По мнению ученого, введение платы за посещение позволит снизить турпоток, сохранить озеро и обеспечить устойчивое развитие региона.

горняк

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