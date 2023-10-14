В России заявили об окончании контрнаступления ВСУ

Василий Небензя сказал, что больше чем за четыре месяца Киев потерял десятки тысяч мобилизованных и сотни единиц западной техники

Фото: mil.ru

Российские войска перешли к активным боевым действиям практически на всей линии фронта, украинское контрнаступление, которое началось 4 июня, можно считать законченным. Об этом заявил заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, передает РИА Новости.

“Так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, – десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать”, – сказал он.

По его словам, Киев также лишился сотен единиц западной техники и больше чем за четыре месяца он “больше ничем похвастаться не может”.

Постпред также обвинил “западных коллег” в продлении конфликта и указал на то, что их задача – “руками Украины нанести как можно больший урон России, а также по максимуму сделать территорию Украины непригодной для жизни”.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на последней стадии конфликта с Россией.

В конце сентября Зеленский согласовал с США и Великобританией план нового наступления и захват Запорожской АЭС.

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