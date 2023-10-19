В России подешевел бензин и дизельное топливо

Снижение цен зафиксировали в 65 регионах

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В России на прошлой неделе немного подешевели бензин и дизельное топливо, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

“Средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 19 копеек и составили 50,93 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 18 копеек, до 55,63 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 3 копейки и составила 68,33 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 22 копейки, до 64,39 рубля”, – отмечает издание.

Снижение цен зафиксировали в 65 регионах России.

Также отмечается, что объем производства бензина с 9 по 15 октября снизился на 3,2% (до 744,1 тыс. тонн) по сравнению с предыдущей неделей. А вот объем производства ДТ вырос на 1,3% (до 1,497 млн тонн).

На днях губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за ситуацией с топливом. Глава региона отмечал, что напряженную ситуацию с ценами на топливо удалось преодолеть и тем самым облегчить ситуацию для аграриев. Решения для этого принимались на федеральном и региональных уровнях.

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