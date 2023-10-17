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В России подорожают медикаменты и детское питание в стеклянной таре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Одна из причин – рост цен на бензин

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России подорожают медикаменты и детское питание в стеклянной таре, пишет Baza.

По данным источников канала в отрасли, это связано с повышением стоимости стеклотары и логистикой. Из-за роста цен на бензин с лета перевозки подорожали на 40%, причем это еще не предел, считают собеседники.

Некоторые фармкомпании уже планируют по возможности отказаться от стекла и перейти на пластиковые упаковки.

Ранее Минфин предложил с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк.

горняк

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