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В РФ вводят уголовную ответственность за сбор грибов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Любителям побродить по осеннему лесу с лукошком в поисках грибов может грозить уголовная ответственность. Речь идет о сборе редких грибов, список которых разнится в регионах РФ, сообщил телеканалу «360» миколог Михаил Вишневский. Пишет КП.

– В октябре начнет действовать статья УК, предусматривающая ответственность за уничтожение краснокнижных видов грибов и растений, то есть речь идет о тех грибах и растениях, которые занесли в Красную книгу РФ, – пояснил Вишневский.

Он уточнил, что, в частности, в в Магаданской области в местную Красную книгу занесли лисичку, а на Камчатке — рыжики. В Московской области нельзя собирать зеленую сыроежку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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