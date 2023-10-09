В Санкт-Петербурге запретили возлагать цветы к консульству Израиля

Меру приняли в целях безопасности

Санкт-Петербург / Фото: unsplash.com

8 октября жители Санкт-Петербурга несли цветы к консульству Израиля, но возложить им их не разрешили. Об этом пишет “Фонтанка”.

Работавшие на месте полицейские объяснили ситуацию тем, что акция не согласована с собственником здания. Консульство находится на территории бизнес-центра Renaissance Pravda, который принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development.

Причину недопуска людей с цветами объяснили целями безопасности, поскольку не исключены провокации.

Напомним, 7 октября боевики движения ХАМАС открыли огонь по Израилю. На второй день конфликта Израиль перешел в состояние войны, а ХАМАС поддержали представители “Хезболлы”.

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