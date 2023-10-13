В США переполох. Корабль “Великий Новгород” прошел в Китай необычным путем

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В китайской прессе сообщают: США по дипканалам угрожают КНР “последствиями”. Ярость Вашингтона вызвал корабль “Великий Новгород”, который приплыл в Китай необычным маршрутом – по Северному морскому пути. Пишет Царьград.

Недавно в китайский порт “Таншань” прибыл русский танкер-газовоз “Великий Новгород”, привёзший большую партию сжиженного природного газа. Объём доставленного топлива оценивается в 100 млн кубометров. После этого в США пришли в ярость.

Из Вашингтона по дипломатическим каналам полетели угрозы в адрес КНР – за сотрудничество с Россией сулят “последствия”. Об этом пишет АБН со ссылкой на китайское издание Sohu.

Дело в том, что корабль прошёл по Северному морскому пути. Как полагают в китайской прессе, именно это оказалось столь разъярившим США фактом, а вовсе не то, что русские привезли СПГ.

Северный морской путь в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал имеет преимущество: этот путь экономит около недели и сокращает дистанцию на целых 5 тысяч километров, – поясняют китайские эксперты.

В России большое внимание уделяют развитию Северного морского пути, и эти усилия уже приносят свои плоды. Развитие этого маршрута сулит конкуренцию Суэцкому каналу, и главное – американцам он вообще неподконтролен. Там порядки устанавливает Северный флот России.

Фото: YANG SHIYAO/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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