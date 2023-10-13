В тюрьму с корзиной: какие грибы теперь нельзя собирать в России

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Несколько лет тюрьмы грозит теперь за сбор или повреждение некоторых грибов в России. Так что теперь не стоит походя пинать даже попадающиеся по пути поганки – одна из них вполне может оказаться в Красной книге. Пишет Царьград.

С 12 октября в России вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ответственность за причинение вреда “краснокнижным” растениям и грибам. Так что физ.лицам за такое нарушение теперь грозит штраф до 5 тысяч рублей, а юрлицам – до 1 млн рублей – это по административному кодексу. Поправки в Уголовный Кодекс строже:

За уничтожение или “повреждение до степени прекращения роста” ценных растений и грибов грозит до четырёх лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Срок может вырасти до девяти лет тюрьмы – если будут отягчающие обстоятельства.

Впрочем, сушить сухари грибникам заранее не стоит: ведь обычные виды, чаще всего и попадающие в корзинку, под запрет не попадают. Если говорить о грибах, в “Красной книге” действительно приведены множество видов, однако съедобных лишь два-три. Ещё столько же – условно съедобных. В остальном перечислены очень редкие грибы, которые в пищу не употребляются.

Правда, в список запрещённых для сбора попал чёрный трюфель. Добыча весьма ценная и желанная, но в России они почти не произрастают. В диком виде этот гриб можно встретить на Северном Кавказе: в Северной Осетии – Алании, в Краснодарском крае (Геленджикский район). Ну и главный нюанс: трюфели – подземные грибы, случайно вы на них точно не наткнётесь.

Из условно съедобных грибов в “Красной книге” есть порфировик ложноберёзовиковый. Народное название – буровик. Его можно встретить в Приморском крае и западных областях России. Но, срезав ножку, вы почувствуете неприятный запах. Скорее всего, этот гриб вы не собираете и в пищу не употребляете.

Ещё один краснокнижный гриб – вешенка сёмгово-соломенная. Её можно найти тоже в Приморье. И этот гриб действительно очень вкусен, но редок.

Наконец, запрещена к сбору саркосома шаровидная. Кроме того, под запретом базидиомицеты (болетовые, телефоровые, агариковые, полипоровые, сыроежковые, веселковые, ганодермовые, гименохетовые).

Что касается растений, в чёрном списке теперь покрытосеменные, моховидные, папоротниковидные, красные, зелёные и бурые водоросли, голосеменные, плауновые.

Фото: NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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