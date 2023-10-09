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В 24 году все забудут, что такое Украина, вспыхнет Ближний Восток: ещё одно пророчество Жириновского

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. На фоне вновь вспыхнувшего арабо-израильского конфликта пользователи рунета вспоминают очередные пророческие слова покойного российского политика Владимира Жириновского. Пишет Русская Весна.

В эфире одного из политических ток-шоу на телеканала «Россия 24» Жириновский сказал кому-то из украинских оппонентов, что выборы в 2024 году в «незалежной» не состоятся, поскольку не будет существовать такой страны.

«Это выборы последние были, в 24 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина, вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина.

Дело идёт к Третьей мировой войне, Иран это не Вьетнам и не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события. А вашей стране конец».

Время покажет, станет ли палестинский ХАМАС застрельщиком глобального конфликта, особенно на фоне периодически всплывающей в СМИ информации о том, что Израиль на самом деле давно является обладателем ядерного оружия и не обнародует этот факт лишь из-за участия в программе ядерного сдерживания Ирана.

Фото: Русская Весна

ИСТОЧНИК

горняк

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