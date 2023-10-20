Гастроэнтеролог рассказала мифы о кофе и кому стоит его меньше пить

Оказывается, что вокруг этого напитка ходят различные мифы

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Врач-гастроэнтеролог сервиса доказательной медицины DocMa Анастасия Андрианова рассказала “Секрету фирмы”, кому нужно меньше пить кофе. Оказывается, что вокруг этого напитка ходят различные мифы, а категорий таких людей не так и много.

В среднем без вреда для здоровья можно пить от 2-3 до 5 чашек черного кофе в день. Разумеется, без сахара. Однако дневная норма для каждого человека индивидуальна, и если человеку кажется, что от кофе у него развиваются неприятные симптомы, стоит обсудить это с врачом.

При этом не имеет разницы, молотый или растворимый кофе вы пьете. В последнем чуть меньше кофеина, однако существенной разницы на результаты это не влияет.

Кофе полезно пить в целом ряде ситуаций. Так, напиток из обжаренных кофейных зерен полезен при заболеваниях печени и для профилактики гепатоцеллюлярного рака. Кроме того, его рекомендуют употреблять для профилактики развития желчекаменной болезни. Также кофе следует пить при запорах и пониженном артериальном давлении.

Помогает кофе и при других сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе с точки зрения профилактики — это снижает риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или смерти по причине любого заболевания, подчеркнула Андрианова.

Меньше пить кофе стоит людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Это связано с тем, что кофе способен приводить к расслаблению нижнего пищеводного сфинктера и дальнейшим забросам кислоты из желудка в пищевод. Тогда человек чувствует изжогу. При этом кофе не приводит к язве и гастриту — это распространенный миф.

Также ограничить количество кофе следует следующим категориям людей:

беременным женщинам — им рекомендуется употреблять до 200 мг кофеина в день, это примерно одна чашка;

детям до 12 лет;

людям с мочекаменной болезнью;

людям с остеопорозом;

людям с тревожностью и бессонницей.

При этом нередко пить кофе боятся люди с повышенным артериальным давлением — гипертонией. На самом деле, если не перебарщивать, то ничего страшного не произойдет.

город Горняк



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