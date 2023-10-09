Генерал Залужный приблизился к «передку» и разглядел «фланговый замысел русских»

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Валерий Залужный побывал в Орехове, где встретился с командованием группировки «Таврия». Об этой нетипичной поездке ярый фанат Бандеры отчитался перед захисниками незалежностi на своей страничке в соцсетях. Пишет «Свободная Пресса».

«Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонительных и наступательных операций. Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие наши действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте», – написал главком ВСУ.

Самостийные телеграм-тусовщики, со ссылкой на свои источники в генеральской свите бандеровцев, рассказали, с чем связан был этот визит. Бесноватый Зеленский пытается организовать ещё одну попытку наступления, несмотря на усталость военных от Приазовского сражения, которое превратилось в «Запорожскую резню».

Все понимают, что сомнительный ситуативный тактический успех не покрыл потерь живой силы и техники, а, напротив, сильно ослабил ВСУ и создал бреши в обороне, которыми легко могут воспользоваться ВС РФ для своего контрнаступления. Антисемитские клички Зеленского уже стали нормой в непубличном общении близких к Залужному военных, что свидетельствует о разжигании нового конфликта между «офисными» и «армейскими».

Не просто так в спиче Залужного о визите в Орехов говорится об анализе угроз со стороны ВС РФ, что расценивается тамошними экспертами как нехороший сигнал чересчур «креативному» Зеленскому.

«Военные недовольны стратегией Банковой, которая нацелена на политические ситуативные задачи, но в долгую создает огромные проблемы для ВСУ, которые могут вылиться в глобальный провал и потери территорий», – пишут знающие внутренний расклад украинские эксперты.

Но, похоже, у Залужного была еще одна тема для закрытого разговора с командованием «Таврии». Из Варшавы пошли истеричные звонки о недопустимости непонятной гибели польских наемников в ВСУ в Запорожье. Укро-паблики пишут, что началась волна «самоубийств и подрывов» самых радикальных пшеков-беспредельщиков, которые якобы стали отжимать у бандеровских отцов-командиров контроль за крышеванием и наркотрафиком, а также над сбором донатов (оплаты) с населения и бизнеса. Сообщается и о разборках из-за черного рынка оружием.

Но не исключено, что Варшава по указке Вашингтона пытается давить на Киев в вопросе управления войсками, используя своих «добровольцев» для сбора сведений с поля боя. Видимо, с этим и связаны «загадочные смерти» информаторов.

Кстати, после поездки главкома ВСУ в Орехов польских наемников отправили в район Копани, после чего их накрыл русский «Солнцепек». Говорят, у Валерія Федоровича поднялось настроение, когда он узнал об этом.

Безусловно, генерал-атаман обсудил ситуацию на Запорожском фронте. А она, как строчат військові аналітикi, является нестабильной. «Подразделения ВС РФ проводят как контрнаступательные маневры, так и отходят, когда возникает риск потери живой силы», – сообщает «эталон непредвзятости» DS (заблокирован в России) подробности совещания в Орехове.

Залужный признал, что «все эти отходы и наступления происходят исключительно в тактическом масштабе (от 250-500 м до 1 км) и какого-нибудь значительного оперативного значения пока не имеют».

Как наши, так и вражеские источники, сообщают с мест, что на Токмакском направлении укровермахт возобновил интенсивные атакующие и штурмовые действия на острие своего вклинения в первую позицию главного рубежа обороны русской армии. Но былого снарядного безлимита уже не чувствуется, а вместо БМП используются пикапы.

Главком, видимо, осознает, что силенок уже не хватает, поскольку они были растрачены за четыре прошедшие месяцы. Но он рассчитывает, что «совокупность тактических действий ВСУ приобретет соответствующий критический объем». Звучит странно на фоне имеющихся у ВС РФ здесь мощных резервов.

Однако, можно даже не сомневаться, приказ о продолжении «наступа» главкомом отдан. Захисники незалежностi пытаются вернуть потерянные несколько дней назад позиции на северной окраине Новопрокоповки. Тогда, по информации украинских экспертов, упорные контратаки 71-го мотострелкового полка ВС РФ выбили оттуда передовые пiдроздiли штурмового батальона «Скала», 78-го полка «Герц» укро-ВДВ, а также 47-й и 116-й ОМБр.

Несладко пришлось нацикам из 14-й оперативной бригады «Червона Калина», составляющим основу так называемой «гвардии наступа». Они вместе с «хероями» 82-й ОДШБр получили конкретных «люлей» от русских десантников под Вербовым. Удар наших бойцов в тыл и во фланг захисников незалежностi привел к образованию опасного вклинивания частей ВС РФ со стороны Новофедоровки. Судя по картам укро-правдорубов, прямо сейчас у ВСУ возникла угроза отсечения группировки «гвардии наступа» в районе Работино.

Ничего не получается у противника и на правом фланге в направлении Новопокровки. Напротив, инициатива на этом участке вдоль дороги Т-0803 перешла к русской армии, что вынуждает укровермахт отчаянно сопротивляться.

С одной стороны, враг пытается не допустить реализацию флангового замысла нашего командования. Для этого он прет на Копани силами 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», а также «натовскими» 116-й и 118-й ОМБр. Но с другой – противник возобновил наступление на Токмак, то есть пытается глубже зайти в «огненный мешок». Думается, исключительно по приказу Зеленского.

Ожесточенные бои возобновились за каждую высоту, полевую дорогу и лесополосу. Стороны стремятся ухудшить систему обороны противника, мешая ему в логистике и ротациях. В закрытой аналитике Генштаба ВСУ в этой связи говорится: «Главная проблема состоит в том, что на Токмакском выступе войска ВС РФ не потеряли способность удерживать важные даже в тактическом смысле рубежи, позиции и опорные пункты».

Фото: molva33.ru

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Автор: vizitka01

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