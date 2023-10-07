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06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Утром 6 октября Повітряні Сили України сообщили о шести (!) волнах «гераниевой» атаки на Рени, Житомир, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы, Полтаву. Традиционно враг выступил с угрозами щирым громадянам: не засвечивайте работу ПВО. Короче, только на Банковой решают, что можно знать самостийному народу, а что нельзя. Пишет «Свободная Пресса».

Тем не менее спикер ОК «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о масштабной атаке «Шахедов» (так в незалежной называют «Герани»). Это означает, что по меньшей мере 30 беспилотников-камикадзе отправились уничтожать военную инфраструктуру укровермахта и, как показывает статистика, треть из них точно поразят цели.

Даже Генштаб ВСУ вынужден признавать, что самостийные зенитчики не могут перехватить все дроны. Так, в ночь на 5 октября Минобороны Украины заявило, что «воздушные силы во взаимодействии с ПВО уничтожили 24 из 29 вражеских ударных дронов».

Милитари-паблик бандерштата DS (заблокированный в РФ), который ведут высокопоставленные офицеры ВСУ, в аналитической записке констатировал неприятный для захисников незалежностi факт: «Растет число ударов по нам далеко за линией соприкосновения. Это связано с модернизацией средств нанесения огневого поражения и ведения разведки ВС РФ».

Каждый день Зеленский в вечерних обращениях через зомбоящик говорит о подготовке к зиме фразой «ожидаем от партнеров больше ПВО». В этой связи даже вражеские эксперты заметили, что укрофюрер начинает психовать, когда речь заходит об ударах «Шахедами».

Мало того, что перехват «Гераней» стоит в разы дороже, чем сами дроны, так российские беспилотники ещё и модернизируются, становятся тише и незаметнее. Их эффективность уже привела к тому, что «партнеры» стали зажимать передачу ПВО укровермахту как по имиджевым соображениям, так и по причине «самим нужно».

Прямо сейчас наблюдается существенная пауза с поставками от Запада новых средств противовоздушной обороны. Только в конце года немцы предоставят Украине еще сколько-то ЗРК Iris-T и зенитных установок Gepard для прикрытия черноморских и дунайских портов. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что «Iris-T и Gepard будут обеспечивать прикрытие для грузов, следующих по судоходному коридору вдоль южного побережья Украины и устья Дуная. Но вооружение поступит только в конце года, тогда как интенсивность ударов возрастает день ото дня».

Чтобы как-то успокоить щирых громадян, Зе-боты и медиатехнологи Банковой разгоняют «кейс о производстве американских ПВО на Украине уже в этом году». В частности, о такой «переможной» новости рассказал глава офиса президента Украины Ермак.

Безусловно, его заявление, как, собственно, и других жовто-блакитных говорящих голов, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Но, с другой стороны, есть смысл ознакомиться с хотелками бандеровцев, тем более что кое-какие детали заявленной программы просочились в публичное пространство и в чаты самостийных экспертов. Возможно, здесь тот самый случай, когда лучше перебдить, чем недобдить. Во всяком случае, глупо недооценивать врага, который вот уже 18 месяцев неплохо воюет.

Итак, согласно оценке львовского «мозгового центра» Defense Express (заблокированного в России), вхожего в аналитические круги США, результат совместного производства ПВО с США должен появиться на Украине «в более чем сжатые сроки – через три месяца». Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности незалежной Александр Камышин также сообщил о «противовоздушном новогоднем дедлайне».

По словам последнего, договоренность относительно выпуска новых систем ПВО на Украине была достигнута во время визита в США Зеленского. Дескать, Байден позвонил кое-кому и решил проблемку.

Нет, это будет не ЗРК Patriot, как иногда вещают некоторые «слава-украинцы». Чтобы понять цену вопроса, эксперт Сергей Згурец из Defense Express для примера привел стоимость покупки испанцами хваленой американской ПВО. По его словам, «непозволительная роскошь».

Итак, Управление военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA) на своем официальном сайте обнародовало сообщение, в котором говорится о том, что Госдеп США согласовал продажу Испании зенитных ракетных комплексов Patriot Configuration-3+. Там же заявлена ориентировочная стоимость сделки: $ 2,8 млрд. За эти огромные деньги Мадрид должен получить четыре ЗРК Patriot вместе с сопутствующим оборудованием и ракетами.

То есть янки передадут одну полноценную батарею, аналогично той, которая была получена бандеровцами и уничтожена «Кинжалами». Байден, кстати, напомнил, что ленд-лиз для украинцев – это не подарок, а заем, который щирым громадянам придется отдавать.

Итак, в список вооружения, на которое рассчитывает Испания, входит 51 ракета PAC-3 MSE, четыре РЛС AN/MPQ-65, четыре пункта управления огнем AN/MSQ-132 и сопутствующее оборудование. Что касается пусковых установок М903, то их можно купить отдельно — сколько хочешь. Мадрид их заказал аж 24 единицы, хотя, как показывает опыт укроВВС, в первую очередь уничтожаются РЛС.

Интересно другое. Оказывается, испанцы получат систему, которую янки изготавливали для турок аж с 2015 года, то есть спустя 8 лет после подписания контракта. Между тем в интервью NV Александр Камышин отметил следующее: «Подготовка к выпуску якобы американской ПВО на Украине уже идет, причем что-то появится до конца года, но другие сложные системные вещи – в ближайшие годы». За это время, не то что Patriot, даже ЗРК NASAMS на крупноузловую сборку в неньке не организуешь.

Самое забавное заключается в том, что янки предложили бандеровцам начать выпуск пулеметных зенитных систем, по сути, образца середины прошлого века. Вашингтон на корню отверг передачу технологий CORTEX Typhon от Kongsberg или боевого модуля для борьбы с дронами Slinger от EOS. Зеленского с его хотелками послали куда подальше с формулировкой «требуются очень длительные технологические циклы».

Короче, Байден предложил Зеленскому начать изготовление ЗРК Victor, оснащенного тепловизионным прицелом, причем по … чешской лицензии. Кто не в курсе: этот «убийца шахедов» представляет собой спаренный 14,5-мм пулемет, установленный в кузове пикапа Toyota.

Проблема в том, что «Герань» почти не имеет инфракрасного излучения за счет экранирования движка снизу. Тем не менее Зеленский уже пообещал покончить с «Шахедами» с помощью ПВО, выпуск которой наладится в незалежной. Смешной, однако.

Фото: rg.ru

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Автор: vizitka01

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