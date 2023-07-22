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Горняк22: Белорусские военные не ожидали «такого» от «вагнеров»

редактор01 mins

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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Минобороны Белоруссии сообщило о начале четырехдневных учений бойцов сил специальных операций и представителей ЧВК «Вагнер» на полигоне Брестский. Уже к концу первого дня учений белорусские военные не скрывали эмоций и охотно рассказывали о том, чему их учили «вагнеры». Пишет «Сибкрай».

После публикации первых кадров с полигона стали появляться более содержательные репортажи местных СМИ, дающие представление о том, какие занятия проводятся «вагнерами»: отработка эвакуации раненого бойца с поля боя, применение БПЛА для разведки и огневого поражения артиллерий противника; использование ударных БПЛА отработка взаимодействия различных родов войск, подавление врага с привлечением БТР-80А и МБТС «Кайман».

На опубликованных в сети видеороликах сами военнослужащие так описывают впечатления от совместных учений с представителями ЧВК «Вагнер»:

«Занятия с «вагнерами»- это, конечно же, круто. Адреналин и эмоции зашкаливают. Мое внутренне состояние – готов порвать любого. Раньше занимались многому, но не хватало адреналина. Решение по «вагнерам» – 100% плюс», – подчеркнул военнослужащий-срочник.

«Подсказывали, как прикрывать, как занимать оборону, защищаться от беспилотных летательных аппаратов, как действовать против ДРГ при нахождении их при досмотре каких-то засад либо укрепрайонов. Парни из ЧВК «Вагнер» нам постоянно рассказывают и подсказывают новые приемы, делятся своими историями из своей боевой работы. Времени на отдых мало. Но этот опыт очень крутой и нужный нам», – заметил еще один белорусский военнослужащий.

Фото: iluki.ru

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