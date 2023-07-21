Горняк22: Британия нанесла удар по ЧВК “ВАГНЕР” исподтишка. Вышло смешно

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Соединённое Королевство решило внести в чёрный список физических и юридических лиц, которые якобы связаны с группой “Вагнер” и работают в Мали, ЦАР и Судане. Санкции затронули 8 физических лиц и 5 организаций. Пишет Царьград.

Министерство финансов Великобритании решило нанести экономический удар по основателю ЧВК “Вагнер” Евгению Пригожину – в санкционный список попали физические лица и структуры Мали, ЦАР и Судана, которые якобы имеют непосредственное отношение к частной военной компании. Среди тех, кого затронули санкции, был Иван Маслов, который, по данным британских властей, является одним из руководителей “Вагнера” в Мали. В чёрном списке также оказался советник президента ЦАР (Центрально-Африканская Республика) по безопасности Виталий Перфильев, которого Лондон считает одним из руководителей деятельности группы “Вагнер” на территории этой страны.

По данным “Интерфакса”, в список включены Константин Пикалов, Андрей Мандель, Михаил Потёпкин, Александр Малолетко, Александр Иванов и гражданин Белоруссии Дмитрий Сытый. Среди организаций, попавших под санкции Британии, были “М-Инвест”, Lobaye Invest SARLU, Meroe Gold, Sewa Security Services и Alsolag Mining Co Ltd.

Фото: 24newnews.ru

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Автор: vizitka01

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