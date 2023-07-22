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Горняк22: Врач назвала простой алгоритм действий при укусе пчел

редактор01 mins

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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Терапевт Римма Попова рассказала «Газете.Ru», что нужно делать, если укусила пчела или оса.

Попова уточнила, что осы могут жалить человека несколько раз, а пчела всего один, поскольку ее жало остается в теле, а сама пчела погибает.

Если вы обнаружили в коже жало, его нужно быстро и аккуратно извлечь. Чем дольше жало остается в коже, тем больше яда будет выделяться, вызывая боль и отек.

После извлечения жала Попова посоветовала промыть пораженную область водой с мылом, приложить холодный компресс и принять безрецептурное обезболивающее, а если беспокоит зуд или отек – антигистаминное лекарство.

«Не расчесывайте ужаленную область, это может привести к местному заражению. Если вы заметили признаки начинающейся аллергической реакции (слабость, бледность, головокружение, отек губ, языка, лица, затруднение дыхания) – срочно вызывайте скорую», – предостерегла Попова.

Фото: fotostrana.ru

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