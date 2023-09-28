Горняк22: Все изменится после 15 октября: У Польши есть планы на Украину

|

28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Громкая критика Польши в адрес Украины связана не только с общей усталостью Европы от проблем Киева. У Варшавы есть и свой интерес в конфликтах со страной-соседкой. Пишет Царьград.

Ряд польских политиков, будто навёрстывая упущенные возможности, все чаще и громче высказывает критику в адрес Украины. Премьер-министр Дуда и вовсе сравнил Украину с утопленником.

Принципиальным также стало решение об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.

Откуда внезапно возникла такая радикальность в высказываниях поляков по отношению к Незалежной, объяснил политолог Михаил Павлив.

По его словам, все причины лежат на поверхности.

“Последние несколько месяцев поляки критикуют Украину, потому что у них выборы 15 октября, две недели осталось, и они видят достаточно хорошо социологию, которая показывает большую усталость населения от украинцев”, – указал он.

Эксперт добавил, что на эту усталость накладывается и экономический интерес. Так, из-за ввоза украинского зерна страдали не только фермеры, но и крупные польские холдинги. Все это дало ещё один козырь в руки политиков, которые сейчас набивают очки на этой повестке.

“Польские политики находятся в рамках избирательной кампании, они повышают градус. Но после избирательной кампании всё это немного пойдёт на спад.

ФОТО: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК