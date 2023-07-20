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Горняк22: В Алтайском крае иностранец пытался пересечь государственную границу на угнанном автомобиле

редактор01 mins

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресечено перемещение через государственную границу легкового автомобиля, числящегося в угоне, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В автомобильном пункте пропуска Веселоярск (Рубцовский район) гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона при прохождении пограничного контроля предъявил документы на автомобиль марки «Nissan», на котором планировал выехать на территорию сопредельного государства. Однако, в процессе проверки выяснилось, что данное транспортное средство проходит по ориентировке как числящееся в угоне на территории Иркутской области.

Транспортное средство и его владелец переданы сотрудникам полиции.

Как отметили в ведомстве, что за прошедший квартал текущего года на территории Алтайского края в пунктах пропуска через государственную границу выявлено более 20 транспортных средств с поддельными документами.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю

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