Горняк22: В ответ за Крымский мост можно разделить Украину по Днепру

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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Предложения для президента РФ по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пишет “СвободнаяПресса”.

Напомним, Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста и заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на мосту, так как произошел уже второй теракт.

То есть ответ еще только предстоит? А как же удары по инфраструктуре Одессы, о которых утром отчитались в Министерстве обороны? Как сообщили в военном ведомстве, ВС РФ минувшей ночью нанесли удар возмездия по объектам на Украине, где готовились теракты против России с применением морских дронов.

Кроме того, сообщалось, что в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, которые обеспечивали ВСУ горючим. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели поражены, на уничтоженных объектах зафиксированы «пожары и детонация», заключили в Минобороны.

Что же делать теперь – тоже мосты взрывать? Да, разрушение мостов через Днепр могло бы фактически расколоть Украину пополам, нарушив, а на какое-то время и полностью парализовав не только военную, но и гражданскую логистику. Аргумент насчёт сложности разрушения мостов опровергается действиями самой украинской стороны, которая уже второй раз «вырубает» Крымский мост – сначала при помощи начиненного взрывчаткой грузовика, а теперь – беспилотников.

Фото: svpressa.ru

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Автор: vizitka01

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