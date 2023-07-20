Горняк22: В России задумались о бомбоубежищах на случай войны

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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует разрешить гражданам использовать любые подходящие сооружения при военных конфликтах. Пишет Военное Дело.

«Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах», сообщил глава МЧС.

Также он считает необходимым начать проверку состояния всех защитных технических сооружений в России.

Фото: bangkokbook.ru

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Автор: vizitka01

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