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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российские военные уничтожили большую часть обученных и опытных отрядов украинских вооруженных сил, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале Douglas Macgregor S.C. Пишет РИА Новости.

“Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь”, — указал он.

По мнению эксперта, ВСУ получили удар от российской армии, от которого до сих пор не восстановились. Любые попытки быстро восполнить ряды украинских войск практически невозможны, так как они просто не успеют подготовить солдат для отправки их на передовую с должными знаниями ведения боя. “Урок этого украинского фиаско заключается в том, что нельзя формировать эффективные вооруженные силы на ходу. <…> Украина сейчас находится в худшем положении, чем была с самого начала конфликта”, — подытожил специалист.

Фото: РИА Новости

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Автор: vizitka01

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