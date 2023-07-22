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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. «Это будет долго, тяжело и кроваво!» – мрачно прокомментировал перспективы бандеровского «контрнаступления» генерал США Марк Милли. Он проговорился, что прямо сейчас натовцы ведут подготовку еще трех украинских бронетанковых бригад. Они будут в стратегическом резерве, чтобы включиться во вторую фазу «наступа», которая начнется не раньше будущего года. Пишет “СвободнаяПресса”.

Готовятся не только украинцы, но и, например, британцы. Минобороны туманного острова хочет разобрать трофейное оружие, чтобы украсть наши передовые технологии. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин подтвердил, что данными о российской технике Лондон немедленно поделится.

Особое внимание Лондон хочет уделить российской бронетехнике, беспилотникам и средствам связи, тем самым признавая превосходство России в этих сферах. Адмирал не назвал конкретные образцы, которые заполучили британцы. Лишь намекнул, что изучать трофейное оружие будут «на криминалистическом уровне».

Однако трофейное российское оружие, что есть у ВСУ, вряд ли поможет НАТО.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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