Горняк22: Ешьте сами. Европейские соседи Украины хотят продлить запрет на ввоз украинского зерна

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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали декларацию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет на ввоз зерна с Украины. Пишет Русская Весна.

Эти страны заявляют, что защищают таким образом национальных фермеров от наплыва дешевой агропродукции с Украины.

При этом они согласны продолжить транзит зерна дальше на запад по своей территории.

Текущий запрет истекает 15 сентября.

При этом Польша не откроет свою границу для зерна из Украины и сама продлит запрет на его ввоз после 15 сентября, если этого не сделает Еврокомиссия, добавил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Фото: Русская Весна

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Автор: vizitka01

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