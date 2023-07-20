Горняк22: Ешьте сами. Европейские соседи Украины хотят продлить запрет на ввоз украинского зерна
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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали декларацию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет на ввоз зерна с Украины. Пишет Русская Весна.
Эти страны заявляют, что защищают таким образом национальных фермеров от наплыва дешевой агропродукции с Украины.
При этом они согласны продолжить транзит зерна дальше на запад по своей территории.
Текущий запрет истекает 15 сентября.
При этом Польша не откроет свою границу для зерна из Украины и сама продлит запрет на его ввоз после 15 сентября, если этого не сделает Еврокомиссия, добавил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Фото: Русская Весна
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