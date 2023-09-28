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Горняк22: Жрать захочешь, не на такое еще пойдешь. Поляки стали часто воровать мясо в магазинах из-за роста цен

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Польше рост потребительских цен привел к увеличению количества краж в магазинах, пишет Interia. 

Если раньше воровали в основном алкоголь и косметику, то теперь предметом интереса стали мясо и нерасфасованные продукты.

Розничные продавцы вынуждены принимать дополнительные меры для сокращения краж дешевых продуктов. Магазины устанавливают ловушки для воров, используя системы мониторинга и защитные устройства. Торговые сети используют “противоугонные” этикетки и магнитно-акустические этикетки для защиты товара.

По данным полиции, количество правонарушений и преступлений, связанных с кражами в магазинах, резко возросло. В первом полугодии 2023 года в годовом исчислении рост таких преступлений составил 40 процентов, а правонарушений — 22 процента. Вместе с тем, с поличным удается задержать лишь десятую часть магазинных воров.

Ранее была принята поправка в Уголовный кодекс, согласно которой порог кражи для квалификации в качестве преступления был повышен с 500 до 800 злотых. Если ущерб ниже этой суммы, то деяние считается просто правонарушением.

Фото:  flickr.com/ Isriya Paireepairit

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