Горняк22: Запад не остановится: Киев готовят к новому теракту

|

20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Свежий инсайд из Киева выдал планы украинских властей на грубую провокацию против России. Схема схожа с той, что применялась во время “Керченского тарана”. Только на этот раз использовать планируют мирный сухогруз. Пишет “Царьград”.

После того как Минобороны России объявило о том, что с 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, из Киева пришла тревожная, но вполне ожидаемая новость: России снова готовят подлую ловушку. По своей схеме провокация напоминает ту, что случилась в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и получила неофициальное название “Керченский таран”.

В тот раз, напомним, русские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, дерзко попытавшихся пройти из Одессы в Мариуполь через пролив, не отвечая на предупреждения пограничников.

Украинский телеграм-канал “Резидент”, известный своими инсайдами из администрации Зеленского, сообщил со ссылкой на источник, что офис президента при поддержке британской разведки разрабатывает план с проходом сухогрузов в порты Одесской области.

Сейчас идут переговоры с частными компаниями о приобретении нескольких кораблей, которые должны символично пойти в Одессу и спровоцировать Россию на атаку. Если сухогрузы спокойно пройдут, то Украина заявит об безопасности зернового коридора, уточнил инсайдер.

Рассматривается и второй вариант, если на провокацию Россия ответит атакой на мирные корабли. В этом случае, как рассчитывают в Киеве, Украина сможет организовать международную кампанию против России.

Фото: news.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК