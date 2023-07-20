Горняк22: «Запорожский капкан» для Залужного захлопнулся

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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Лишь спустя полтора месяца изнурительных боев первые подразделения ВСУ пробились в районе села Работино к первой линии российской обороны (причем, почти сразу были отброшены). И это даже не пиррова победа. Измочаленные бронетанковые бригады лишились почти всей натовской техники и теперь продвигаться дальше просто не на чем. Пишет “СвободнаяПресса”.

The Washington Post пишет, что на границе с оккупированной территорией Запорожья минные поля и инженерные заграждения, прикрывающие основные рубежи российской обороны, имеют глубину от 5 до 16 км. И если украинцы потратили полтора месяца лишь на то, чтобы выйти к первой, самой укрепленной, линии, то можно представить, сколько понадобится на ее преодоление. А сил у Киева уже нет. Даже главком ВСУ Валерий Залужный признает: у киевского режима нет специальных средств для разминирования. При этом российские инженеры продолжают устанавливать мины по возможным путям движения украинских колонн.

News York Times со ссылкой на американских и европейских военных пишет: только за первые две недели изнурительного «контрнаступления» ВСУ безвозвратно потеряли пятую часть всей натовской бронетехники. В том числе самые дорогие танки и бронетранспортеры.

Фото: mosregtoday.ru

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Автор: vizitka01

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