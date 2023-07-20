ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Горняк22: «Запорожский капкан» для Залужного захлопнулся

редактор01 mins

 | 

19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Лишь спустя полтора месяца изнурительных боев первые подразделения ВСУ пробились в районе села Работино к первой линии российской обороны (причем, почти сразу были отброшены). И это даже не пиррова победа. Измочаленные бронетанковые бригады лишились почти всей натовской техники и теперь продвигаться дальше просто не на чем. Пишет “СвободнаяПресса”.

The Washington Post пишет, что на границе с оккупированной территорией Запорожья минные поля и инженерные заграждения, прикрывающие основные рубежи российской обороны, имеют глубину от 5 до 16 км. И если украинцы потратили полтора месяца лишь на то, чтобы выйти к первой, самой укрепленной, линии, то можно представить, сколько понадобится на ее преодоление. А сил у Киева уже нет. Даже главком ВСУ Валерий Залужный признает: у киевского режима нет специальных средств для разминирования. При этом российские инженеры продолжают устанавливать мины по возможным путям движения украинских колонн.

News York Times со ссылкой на американских и европейских военных пишет: только за первые две недели изнурительного «контрнаступления» ВСУ безвозвратно потеряли пятую часть всей натовской бронетехники. В том числе самые дорогие танки и бронетранспортеры.

Фото: mosregtoday.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News