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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. «Удары возмездия» по украинским портам оказались крайне болезненны для ВСУ. Киевский режим уже потребовал от НАТО дополнительные системы ПВО для прикрытия Одессы, портовая инфраструктура которой была крепко искорежена ударами 18 и 19 июля. Пишет «СвободнаяПресса».

Пострадали порты Николаева и Ильичевска (Черноморска). Ликвидированы места стоянок радиоуправляемых катеров. Именно эти беспилотники ВСУ использовали для атак на Крымский мост и корабли Черноморского флота в Севастополе.

Истинный итог «зерновой сделки» – Украина озолотилась, Африка голодает

У России появился еще один козырь в украинском конфликте – это «зерновая сделка». После организованного Киевом теракта на Крымском мосту Россия вышла из Черноморской инициативы, расстреляла всю портовую инфраструктуру в Одессе и объявила любые украинские корабли в Черном море законными военными целями.

Абсолютно адекватная позиция, ставшая финалом многомесячных издевательств со стороны Запада. Владимир Путин сам неоднократно подчеркивал, что «не была достигнута главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте».

Вместо этого зерновозы из украинских портов уходили в основном в Европу, обогащая зернотрейдеров. Можно подсчитать их прибыль, учитывая, что с момента заключения «зерновой сделки» 1 августа 2022 года Украина экспортировала почти 33 млн тонн зерна, в основном пшеницы и кукурузы.

В обмен на экспорт украинского зерна Россия требовала снять любые ограничения на экспорт своих удобрений. Причем Россию в этом вопросе поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. И даже направил в Кремль официальное письмо. Правда, натовским странам и киевской хунте на официальную позицию ООН было наплевать.

Теперь же при всем желании Украина больше не сможет экспортировать зерно. Портовая структура в Одессе, Ильичевске (Черноморске) и Николаеве (в том числе склады) уничтожена в ходе ударов возмездия. Натовская ПВО оказалась полностью бессильна.

После чего ВСУ экстренно запросили у НАТО новые средства ПВО. И прикрывать они должны вовсе не зернохранилища и нефтебазы, а военные объекты, которые ВСУ тщательно маскировали под портовые.

Фото: 24newnews.ru

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Автор: vizitka01

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