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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинское политическое руководство совершает шаги отчаяния один за другим. Британская газета The Guardian сообщает, что Киев хочет напасть на союзников России и породить ещё больше проблем как для себя, так и для всего мира. Пишет Царьград.

Как отмечает The Guardian, Украина просит у западных стран передать дальнобойные ракеты для ударов по территории России, Ирана и Сирии. Все они нацелены на уничтожение производственных мощностей по выпуску беспилотников. При этом источник ссылается на направленный украинским политическим руководством в адрес западных стран документ с подобной просьбой.

Киев заявляет, что в дронах, которые используются русской армией, содержится 52 импортных компонента. При этом Украина указывает, что импорт идёт в Иран через Турцию, Индию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам и Коста-Рику.

Во всей этой истории в первую очередь примечательно то, что данные о фактическом развязывании Украиной мировой войны сообщила британская газета. Именно Лондон, как правило, связывают с самыми грязными и жестокими акциями Киева. Вероятно, и сейчас британцы и станут теми “благодетелями”, которые щедро поделятся с Зеленским нужными ракетами.

Однако действия Зеленского и компании сейчас скорее выглядят шагом отчаяния. С самого начала СВО Киев постоянно пытается втянуть в свои авантюры другие страны и вывести конфликт на международный уровень.

Во-первых, Тегеран ответит так, что мало не покажется. Кроме того, Иран получит формальный повод вступить в СВО и направить многотысячные войска против Киева, у которого с человеческими ресурсами просто беда. Во-вторых, подобные действия могут осудить и западные партнёры Киева. Слишком жирной провокацией это будет выглядеть. И главное – в случае ударов по территории других стран, Зеленский окончательно лишится статуса жертвы в глазах не самой политически продвинутой публики Запада. Тогда можно окончательно забыть об овациях в Сенате США и Канады, встречах с представителями ЕС и НАТО.

Примечательно, что если по Ирану и Сирии украинский режим готов нанести удар, то на европейские и американские компании Киев открывать рот боится, а потому никаких предложений по их наказанию доклад не содержит:

Что тут можно сказать? Для нас уничтожение украинской инфраструктуры – военная необходимость. Задача, от выполнения которой зависит победа в войне и, соответственно, выживание страны и народа. Но для европейских промышленников – это бизнес. Западная промышленность буквально зарабатывает на бомбардировках украинских тылов. Как говорится, с такими друзьями врагов не надо.

ФОТО: WHITE HOUSE OFFICE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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