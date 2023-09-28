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Горняк22: Казалось и небо рухнуло. В Ташкенте прогремел мощный взрыв

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В столице Узбекистана произошли взрыв и пожар на складе в районе международного аэропорта.

Мощный взрыв и последующий пожар произошли на одном из складов в Ташкенте. По данным узбекского издания Nova24, инцидент приключился на таможенном складе международного аэропорта.

Сейчас к месту ЧП стекаются спасатели, пожарные и медики – десятки скорых. Однако информации о пострадавших и погибших в результате произошедшего пока не поступало.

В результате взрыва не только вспыхнул пожар, но и выбило стекла в ближайших домах. Взрывную волну ощущали даже в 30 километрах от эпицентра.

По одной из версий в склад ударила молния, после чего начался пожар. Однако есть и другое предположение. “Предварительной причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на таможенном складе”, – пишет телеграм-канал Mash.

В Сети добавляют, что взрыв был такой силы, что от самого склада почти ничего не осталось.

Фото: Nova24

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