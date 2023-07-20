Горняк22: Командиры ВСУ устраивают самосуд на передовой и расстреливают солдат

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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными, следует из опубликованного видео Минобороны России. Пишут РИА Новости.

По словам одного из военнопленных, Сергея, его мобилизовали, он проходил обучение в Великобритании, обучался десантно-штурмовым действиям и работой с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) у голландских и норвежских инструкторов. По прибытию на передовую столкнулся с тем, что командиры устраивали самосуд.

“Командир сразу начал сводить счеты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне”, – рассказал военнопленный.

Фото: m.tvzvezda.ru

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Автор: vizitka01

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