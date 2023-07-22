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Горняк22: “Настоящий ад”. На Украине забили тревогу из-за новой проблемы

редактор01 mins

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21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Огромные пробки между границами Украины и Европы стали настоящим адом для украинцев, сообщает издание “Страна.ua”.

“Люди вынуждены выстаивать по 5–10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было”, — говорится в материале.

Украинцы жалуются, что дорога в Европу превратилась в настоящий ад: им приходится ждать десятки часов, бытовые удобства рядом с дорогой слишком дорогие, и люди вынуждены стоять в больших очередях, а пограничники “не слишком добры к ним”, отмечают журналисты. Те же проблемы и с грузовиками различных бизнесов. “Водители жалуются, что стали больше проверять, нередко проводят полный досмотр, долго разбираются с документами, что дополнительно увеличивает время прохождения границы”, — отметили в статье.

Авторы материала подчеркнули, что электронная очередь не смогла помочь справиться с нагрузкой на границе, а ремонт на некоторых пунктах лишь усугубил ситуацию. Пишет РИА Новости. Фото: РИА Новости Больше новостей: Все новости за сегодня

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