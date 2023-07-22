|

21 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Волнения в рядах вооружённых сил Украины начинают зарождать конфликты в государстве — Киев пока не предпринимает попыток для предотвращения кризиса. Бойцы ВСУ испытывают физическое истощение и не могут продолжать контрнаступление, сообщил источник Politico. Пишет Царьград.

Издание Politico ссылаясь на компетентный источник в ВСУ сообщает, что на Украине зарождаются гражданские конфликты на фоне недовольства военных, которые задаются вопросом, почему не все украинцы участвуют в боевых действиях.

В тексте издания утверждается, что если киевские власти не изменят порядок участия каждого гражданина в армии, то это может привести к массовым беспорядкам внутри государства. Украинский боец также отметил, что большинство солдаты ВСУ испытывают эмоциональное и физическое истощение, так как многие находятся на передовой уже целый год и им до сих пор не предоставили обещанный отпуск, чтобы оправиться. Дошло до того, что солдаты не в состоянии овладеть методами управления новой техникой.

“Я просил их улыбнуться, но безрезультатно. Ни с того ни с сего я закричал “tits!” — но даже это не вызвало улыбки. Затем ко мне подошёл один из офицеров роты и прошептал мне на ухо: Что вы от них хотите? Их не меняли больше года”, — проинформировал военный фельдшер в Авдеевке.

Некоторые военные, чтобы сбежать из зоны боевых действий, берут в жёны женщин с ограниченными возможностями — это помогает получить разрешение на демобилизацию. Если повезёт, то бойцы стремятся сбежать и сдать в плен русским — об этой практике известно уже давно.

“Власти нужно гораздо больше делать, чтобы справедливо распределить бремя войны, чтобы каждый так или иначе вносил свой вклад в победу, а не только говорил, что верит в Вооруженные силы Украины”, — объяснил собеседник издания.

Психологическая и физиологическая выносливость боевиков ВСУ не безгранична и киевский режим осознаёт этот факт.

“Накануне контрнаступления мы испугались, потому что понимали, что наступать намного сложнее, чем обороняться. Но мы также хотим действовать — мы хотим закончить эту войну как можно быстрее”, — сказал в заключение источник в ВСУ.

Фото: m.politnavigator.net

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК