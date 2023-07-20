Горняк22: «Нереальное крошилово» укронацистов под Купянском

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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В эфире Зе-ТВ командующий Сухопутными войсками Александр Сырский вынужден был признать, что на восточном фронте от Красного Лимана до Купянска обстановка остается самой сложной для укровермахта. Оттянуть русские подразделения с этих участков в район Бахмута не удалось. На защиту Артемовска «из России прибыли дополнительные силы и средства, основу которых составляют воздушно-десантные войска ВС РФ». Пишет «СвободнаяПресса».

Бросается в глаза изменение риторики Сырского. Раньше он называл русских солдат орками, а нашу армию – ордой, теперь – российскими военнослужащими и Вооруженными силами РФ соответственно. Умнеют «небратья».

На Купянском направлении, где, по словам Сырского, началось масштабное наступление россиян, «противник (то бишь наши войска) поставил перед собой цель разгромить ВСУ в районе Купянска и продолжить наступление в глубину украинских боевых порядков». Генерал-атаман отдельно уточнил, что он лично посетил самостийные бригады и с отцами-командирами принял решения по корректировке планов для стабилизации обстановки.

«Под Купянском происходит нереальное крошилово украинских нацистов. Трупы и раненых с окопов не забирают, вонь стоит нереальная, а не забирают по причине их количества. Все донорские пункты в области вопят от того, что у них нет крови, вообще никакой. Мобиков туда кидают просто на убой, чтоб задержать продвижение войск РФ, кидают как очень молодых, так и старых дедов (по виду реальные пенсионеры, которым нужно с внуками сидеть)», – пишет телеграм-канал «Купянск наш» со ссылкой на участника боевых действий.

Неудивительно, что сразу несколько топ-чинов пожаловались на тяжелую для захисников незалежностi обстановку.

Говорун восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый не на шутку напугал щирых громадян: «Сейчас на Лимано-Купянском направлении сосредоточена очень мощная группировка. Более 900 танков, 370 РСЗО. Что касается русской живой силы, то здесь сконцентрировано «столько же войск, сколько было в Афганистане – более 100 тысяч».

Фото: kulikovets.ru

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Автор: vizitka01

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