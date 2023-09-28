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Горняк22: Не ждали? А вот и мы! Большая часть «вагнеровцев» вернулись в район Артёмовска

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Большая часть бойцов бывшей ЧВК «Вагнер» вернулись в район Артемовска, рассказали украинские военные CNN. Пишет Военное Дело.

«Да, “Вагнер” тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда», — сообщил военный с позывным «Грув».

Тут идёт медленная борьба — война на истощение — и, имея меньше передового западного оборудования, чем у ВСУ на южном фронте, украинские войска здесь вынуждены больше полагаться на мозги, чем на мускулы, постоянно меняя планы и тактику.

Ранее командующий группой «Таврия» Александр Тарнавский (отвечает за запорожское направление) также говорил, что «вагнеровцы» «всплывают» по ряду направлений, а «их шевроны появляются то тут, то там постоянно».

О возвращении бойцов «Вагнера» на Украину сообщали в Telegram-каналах, близких к бывшей ЧВК, а также отдельные российские военкоры.

 Фото: Русская Весна

 

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