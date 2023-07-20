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Горняк22: “Ножками затопал и кулачками застучал”. Зеленский потребовал защитить Украину от российских ударов

редактор01 mins

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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Украины Владимир Зеленский после массированных атак ВС РФ на порты Одессы потребовал от военного ведомства страны усилить меры безопасности. Пишет Военное Дело.

«На утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской области другим регионам»,
написал президент в своем Telegram-канале.

Он отметил, что необходимо обеспечить защиту граждан в регионах, а также портовой инфраструктуры. Известно, что на совещании присутствовали вице-премьер Александр Кубраков и министр МВД Игорь Клименко.

Фото: u-f.ru

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