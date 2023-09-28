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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украине может грозить раскол по корейскому сценарию, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура. Пишет Русская Весна.

«Украина боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <…> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — написал Сэгура.

Автор напомнил, что многие политики и аналитики высказывались о возможности корейского сценария для Киева, однако только в этом году она обрела реальные очертания. В частности, секретарь СНБ Украины Алексей Данилов говорил о том, что «Киеву предлагают корейский вариант».

Пхеньян и Сеул формально находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.



Фото: Русская Весна

Автор: glavred

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