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Горняк22: Опубликованы первые кадры тренировок “Вагнера” с белорусским спецназом

редактор01 mins

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Белоруссии идут тренировки подразделений сил специальных операций совместно с ЧВК “Вагнер”. Как сообщает “Белта”, в течение недели подразделения отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский. Пишет МК.

Фото тренировок в четверг опубликовало министерство обороны Белоруссии.

В ведомстве заявили, что в текущей геополитической обстановке имеющийся у ЧВК боевой опыт рассматривается как возможность развивать курс на модернизацию и переоснащение, который имеет белорусская армия.

Также заявлено, что принимаемые министерством решения преследуют только одну цель – повысить выучку и слаженность армии “в интересах обеспечения военной безопасности белорусского государства”.

ФОТО: МИНОБОРОНЫ РБ

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