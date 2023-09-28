Горняк22: Отношение к России изменилось за один вечер. Хватило одной новости

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Отношение Запада к России в последние полтора года можно описать как одну сплошную ненависть. Но за один вечер в головах европейских чиновников что-то щёлкнуло, и к нашей стране стали относиться чуточку лучше. Для этого хватило всего одной новости. Пишет Царьград.

Не секрет, что с началом СВО на Украине весь з ападный мир просто сошёл с ума в попытках отменить всё русское. “Отмена” постигла все стороны общественной жизни. Западные театры стали отказываться от русской классической музыки, в библиотеках стали прятать русскую классическую литературу. Досталось и спорту. Сначала УЕФА, а затем и ФИФА выписали всем нашим командами бессрочный бан на всех международных турнирах. Футбольная сборная перестала соревноваться с другими командами, подопечных Карпина просто вышвырнули с чемпионата мира в Катаре. Русские футбольные клубы уже второй сезон не выступают на международных турнирах под эгидой УЕФА. Московский “Спартак” так и вовсе лишили места в Лиге Европы, не дав сыграть матч плей-офф с берлинской “Гертой”.

В такой ситуации футбольные функционеры стали думать и гадать, что делать. Предлагались разные варианты, самым известным из которых стала попытка нашего футбольного союза перейти в Азию. Тем более, там сейчас футбол развивается стремительными темпами. Да и большинство футбольных федераций континента были рады видеть наших спортсменов.

Время шло, но УЕФА не торопилась действовать. В СМИ стали снова появляться сообщения, что России неплохо бы повернуться сторону Азии. Тем более, что в местной Лиге чемпионов сейчас играют мега-звёзды мирового уровня. Так что не стоит считать азиатские турниры играми с критически слабыми соперниками.

Такая ситуация продолжалась ровно до вечера 26 сентября, когда в УЕФА неожиданно решили допустить до соревнований русскую юниорскую сборную до 17 лет. Глава УЕФА словенец Александр Чеферин даже толкнул по этому поводу пафосную речь о том, как нельзя лишать детей будущего. Всё это, конечно, правильные слова. Но хочется спросить, где вы были раньше.

В общем, русские юниоры теперь не под запретом в Европе. Для них даже сделали исключение, и теперь команду пытаются упаковать в уже собранное расписание встреч отбора на Евро.

При этом есть две оговорки. Во-первых, нашу команду допускают до соревнований без флага, гимна и национальной символики. Крайне неприятный факт. Во-вторых, ряд сборных отказывается соревноваться с нашей командой. Например, англичане.

Однако стоит помнить, что юниорская сборная у нас довольно сильная, играть есть кому. Да, команду придётся собирать фактически с нуля. Но юные игроки в России более, чем достойные. Так что пусть Англия, а вместе с ней и прочие недруги боятся. Наши парни дадут бой в любой форме. А флаг России точно где-то да засветится на футболках команды.

Важно и другое. Новость о допуске русских юниоров пришла аккурат после того, как представитель Белого дома Джон Кирби заявил о нехватке у США денег на финансирование Украины. В это же время Россия заявила о рекордных военных расходах. Видимо, в УЕФА почувствовали, откуда дует ветер и дали знак, что России пока рано в Азию. Посмотрим.

ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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