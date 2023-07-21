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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бойцы ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник Андрей Марочко. По его словам, за сутки групповые удары увеличились в районах Белогоровки, Серебрянки и Торского, причем «огонь ведется как при помощи армейской авиации, так и артиллерии», а также с применением тяжелых огнеметных систем. Пишет “СвободнаяПресса”.

Укро-Генштаб, кстати, не выделяет отдельно Краснолиманское и Купянское направления, а рассматривает их вместе, как северо-восточный фронт в силу единого театра боевых действий. По итогам 18 июля здесь российские войска имели продвижение сразу на пяти участках, несмотря на шаблонные заявления самостийных официальных лиц о якобы «безрезультатности» русских атак. В частности, даже Институт изучения войны (ISW) сообщил о «территориальных» успехах ВС РФ.

Эта информация согласуется со сводкой нашего Минобороны. В которой, в частности, сообщается об успешном продвижении.

Поступающие из самых разных источников, как российских, так и вражеских, сообщения о наступлении наших войск на широком участке от Купянска и до берега Северского Донца в направлении Кременная-Красный Лиман дают военным аналитикам обильную пищу для размышления.

Можно прочесть, что логика российского военного руководства строится на очевидных преимуществах как стратегического, так и тактического характера. Наступление русской армии на Красный Лиман и в Серебрянском лесничестве открывает частям ВС РФ дорогу на Северск с охватом Белогоровского выступа от Николаевки (на юге) до Диброва (на севере). Это во-первых.

Во-вторых, судя по продвижениям наших частей в районе Новоселовского и Кармазиновки, российские войска планируют выйти к восточному берегу Оскольского водохранилища, чтоб по его восточным берегам занять более удобную линию обороны. После чего над группировками ВСУ в Славянске и Краматорске нависнет угроза окружения с севера, тогда как укровермахт не сможет ударить во фланг ВС РФ.

В-третьих, прорыв украинской обороны в Масютовке с выходом на правый берег реки Оскол и выдавливание ВСУ из Синьковки и Петропавловки создают серьезную угрозу непосредственно Купянску, как важному транспортному узлу в логистике самостийной армии.

Согласно инсайдам с Банковой, давление русской армии на северо-восточном фронте, даже если нет существенного результата, уже вынудило укро-Генштаб перебрасывать сюда стратегические резервы из Запорожья. А это в свою очередь уже ослабило натиск ВСУ на Артемовск, Ореховское направление и Времевский выступ. Добавим также отсутствие, вероятно по этой же причине, наступательных действий в направлении Мариуполя из Угледара.

Но в свете текущего расклада на фронте четко просматривается тактика «откусывания» наиболее лакомых территорий для захвата Харькова. Конечно, сейчас об этом рано еще говорить, но, к примеру, британская газета The Telegraph отмечает, что по сравнению с русской армией у захисников незалежностi не так уж много времени в силу ограниченности ресурсов.

Несмотря на ложные заявления замминистра обороны Украины Ганны Маляр о перехвате инициативы на Купянском направлении, самостийная армия пятится назад, что свидетельствует о второстепенном отношении укро-Генштаба к Харьковской области. В принципе, Зеленский мог перебросить сюда крупные силы, но он, как говорят укро-эксперты, «жмотится», чтобы вообще не остаться без резервов.

Однако, у этого подхода есть слабое место. «Возможная стратегическая цель [русской армии] в случае захвата Купянска — удар на запад в направлении Харькова, с заходом в тыл украинским подразделениям, которые находятся на границе с РФ (напомним, Путин недавно заявлял о создании „санитарной зоны“ в украинском приграничье)», — считает укро-эксперт с ником military analytics.

Американские военные аналитики «посоветовали» Зе-команде не уделять слишком много внимания северо-восточному фронту, дескать, «любые атакующие действия РФ на этой линии будут затруднены особенностями местности (леса, возвышенности и водоемы), которые, как известно еще по боям Второй мировой войны, делают район стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей одним из самых тяжелых для наступления на всем восточноевропейском театре военных действий». Добавим, что с такой же оценкой янки выступали, когда речь шла о сражениях за Мариуполь, Попасную, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут (для нас — Артемовск).

Фото: zdesnews.ru

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Автор: vizitka01

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