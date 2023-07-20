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19 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В одесских пабликах после уже второй ночи результативных и эффективных российских ударов по портовой и военной инфраструктуре появились здравые голоса, которые, как ни странно для современной Украины, собирают тысячи лайков. Суть этих постов очевидна для любого здравомыслящего человека, но только не для укропатриотов. Пишет “Сибкрай”.

Уже вчера, после первого удара российских вооруженных сил по одесским «адресам», одесситы обратились у «патриотам» Украины: «Глумились и потешались над ударом по Крымскому мосту и гибелью людей, так принимайте ответку!

“Теперь уже точно ясно, что россияне бьют по всей портовой инфраструктуре. Одесса, Ильичевск, Очаков, Николаев, везде фиксируют прилёты. Скорее всего, прилёты будут и по Белгород-Днестровскому, по Южному, Измаилу, Рени. Пару недель таких обстрелов и от портов останется только воспоминания. ПВО в регионе захлебнулось”, – такой пост был размещен в одном из пабликов.

Впрочем, еще вчера украинские паблики вовсю убеждали местные племена, что отказ России от «зерновой сделки» дорого обойдется ей, а Украина совсем даже не пострадает. Офис Зеленского заявил, что прорабатывает вопрос транспортировки зерна в территориальных водах Болгарии и Румынии.

Эту новость подхватили украинские «патриоты», которые, как давно уже было установлено экспериментальным путем, лишены логики и способности адекватно воспринимать реальность.

Вчера же их энтузиазм немного охладили заявления Польского правительства о том, что страна закрывает доступ украинского зерна на их рынок до 15 сентября. О необходимости продлить эмбарго на зерно из страны 404 заявили и другие восточно-европейские страны.

Дело в том, что масса сельхозпродукции из Украины обрушала рынки и привела в неистовство местных фермеров, страдающих от высоких цен, инфляции и засухи. Польша, к тому же, к зерну добавила практически весь ассортимент сельхозпродукции.

А сегодня пришла «печальная» весть из мира «белых людей». «Призыв Украины продолжать перевозку зерна противоречит реальности грузоотправителей», – пишет Bloomberg, отмечая, что фантазии Зеленского продолжать зерновую сделку без России бессмысленны, никто не поплывет на Украину без российских гарантий.

Фото: daytimenews.ru

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Автор: vizitka01

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